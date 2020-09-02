Esnaf ve vatandaşlardan Kuş'a teşekkür

Eyyübiye Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve pandemi nedeniyle açılışı sosyal medyadan yapılan bin 600 metre karelik alana sahip Kapalı Semt Pazarında esnaf yerini aldı. Semt pazarını ziyaret eden, esnaf ve vatandaşlar bir araya gelen Başkan Kuş, esnafa hayırlı işler temennisinde bulundu. Kuş'un bölge sakinlerine sözü olan ve ilki 3 mahalleye hizmet edecek şekilde tasarlanan bin 600 metre karelik kapalı semt pazarında esnaf yerini aldı. İş başı yapan esnaf ve vatandaşları ziyaret eden Başkan Mehmet Kuş, esnafa hayırlı işler temennisinde bulundu.

Esnaf ziyareti sonra açıklamalarda bulunan Kuş, “Göreve geldiğimiz günden itibaren bu bölgemize kapalı semt pazarı kazandıracağımızın sözünü vermiştik. Çok şükür geçen hafta itibari ile soysal medyadan pandemiden dolayı açılışını gerçekleştirdik. Malumunuz şu anda içinde bulunduğumuz semt pazarı mezarlıklar içerisinde hizmet veriyordu ve maalesef orada çok çirkin görüntülere şahit oluyorduk, hem vatandaşımız hem esnafımız bu noktada bizlere şikayetlerini bildirmişlerdi. Biz de gerek başkan yardımcılarımıza gerek birim müdürlerimize bu semt pazarının yapılması noktasında talimatımızı verdik. Şuanda esnafımızı gezdiğimiz zaman esnafımızın bizlere iletmiş olduğu mutluluk bizleri ziyadesi ile sevindirdi. Bizim 5 yıl boyunca isteyeceğimiz ‘Allah razı olsun' kelimesiydi vatandaşlarımız ve esnafımızdan bunu duymak yetti. Esnaf ve vatandaşlarımızdan Allah bin kere razı olsun. Bazı yerleri tespit ettik bazı yerlerle ilgili şuanda çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah görev süremiz içerisinde Eyyübiye ilçe sınırları içerisinde Kapalı Semt pazarı eksikliklerini gidereceğiz. Şimdiden pazarlarımız Eyyübiyeli kardeşlerimize hayırlı olsun inşallah” ifadelerini kullandı.