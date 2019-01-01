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Esnafların Yılbaşı Mesaisi

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde bir çok esnaf yeni yıla çalışarak girdi.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bir çok esnaf yeni yıla çalışarak girdi.


2018'i 2019'a bağlayan gecede Ceylanpınar ilçesinde faaliyet gösteren bazı esnaflar yeni yılı iş yerinde karşıladılar. Amaçlarının yılbaşı gecesinde müşterilerine hizmet vermek olduğunu ifade eden Ali Elif “ İlçe halkının çoğu kendi bütçeleri oranında yılbaşını kutlarken biz ilçe esnafı olarak yılbaşı gecesi olmasına rağmen ilçe halkına hizmet etmekteyiz. İnşallah 2019 yılı Türkiye'mize ve diğer dünya ülkelerine barış ve mutluluk getirir.” diye konuştu.

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