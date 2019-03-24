İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Essum Aslan esnafı ziyaret etti

Saadet Partisi Karaköprü Belediye Başkan Adayı Essum Aslan, Haşimiye, Akarbaşı, Bedesten Çarşısı, Gümrükhan’ı esnafını ziyaret etti.

Saadet Partisi Karaköprü Belediye Başkan Adayı Essum Aslan, Haşimiye, Akarbaşı, Bedesten Çarşısı, Gümrükhan'ı esnafını ziyaret etti. Esnaf ile görüşen Aslan “Bütün Şanlıurfa kararını çoktan vermiş. 1 Nisan sabahı herkes değişimle uyanacak” dedi.


Savurganlık olmayacak


Türkiye genelinde esnafın sıkıntılı günler geçirdiğini ve buna paralel olarak işsizliğin de arttığını söyleyen Essum Aslan, “Biz belediye yönetimine geldiğimizde israf ve savurganlık olmayacak. Her projemizi ince eleyip sık dokuduktan sonra hayata geçireceğiz. Belediyede hayata geçireceğimiz bütün projelerimiz istihdama temelli olacak. Hem belediye hem vatandaşımız hem de ülkemiz kazanacak” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.