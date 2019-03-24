Essum Aslan, inşaat mühendislerine projelerini anlattı

Oda başkanları tarafından karşılanan Aslan, Şanlıurfa ve Karaköprü'nün daha yaşanılabilir bir kent olması adına projelerinin hazır olduğunu belirtti.

Karaköprü bu kentin vizyonudur

Karaköprü'nün Şanlıurfa için bir vitrin olduğunu söyleyen Essum Aslan, “Karaköprü yeni yapılaşan Haliliye ve Eyyübiye'den farklı sorunları ve çözümleri olan ilçemizdir. Şanlıurfa'nın vizyon ilçesidir, bizim havaalanından gelen misafirlerimizi karşıladığımız protokol kapımızdır. Yani Karaköprü bu kentin vitrinidir. Karaköprü'de farklı sorunlar var ve bu sorunların çözümü için projelerimiz hazırdır” dedi.

Yeşil alan ve ulaşım ciddi sıkıntı

Yeşil alanların azlığından şikayet aldıklarını belirten Aslan, “Havaalanından gelen misafirlerimin genelde sorduğu şey, burada hiç yeşil alan yok mu. Bu Karaköprü'nün temel problemlerinden biridir. Bir de ilçe olarak ulaşım problemimiz var. Gerek otobüs sayısı gerekse de otobüslerin geçtiği yollar problemi var. Kentin planı yapılırken bunlar dikkat edilmemiş. Karaköprü'nün yaşanılabilir bir ilçe olabilmesi için üzerinde çalışılması ve fikir alışverişi yapılması gereken bir ilçedir” şeklinde konuştu.

Teknik insanlarla çalışacağım

Mimar ve mühendisler ile çalışacağını özellikle vurgulayan Aslan, “Mimar ve mühendislerle çalışacağım çünkü onlar teknik insanlardır ve sizi doğru yönlendirirler. Eğer temel prensip belediyeyi yönetmekse insan, doku ve teknik bunların üçünü beraber organize etmek gerekir. Bu anlamda STK ve teknik donanımlı insanlara çok ihtiyacım olduğunu biliyorum. Bu dönem Karaköprü'de bir kent kültürü oluşturmak adına teveccühlerinize talip oldum" diye konuştu.