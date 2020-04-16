Şanlıurfa'da bir evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi. Olay yerine giden ambulansta tedavi edilen kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre yangın, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, iki katlı bir evin üst katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine kısa süre içerisinde bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ile ambulans sevk edildi. İtfaiye erleri yangı müdahale ederek söndürürken dumandan etkilenen 2 kişi ise olay yerine giden ambulansta oksijen verilerek tedavi edildi.

Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı öğrenildi.