Evde çıkan yangında bir itfaiye eri yaralandı, 4 vatandaş dumandan etkilendi

Şanlıurfa'da çıkan yangında apartman dairesi alevlere teslim oldu. Yangına müdahale eden bir itfaiye eri yaralanırken, apartmanda yaşayan 4 kişi de dumandan etkilendi.

Edinilen bilgiye göre yangın, Haliliye ilçesi Cengiz Topel Mahallesi'nde yaşandı. 5 katlı apartmanın en son katında iddiaya göre elektrik kontağından yangın çıktı. Yangını söndüremeyen ev sakinleri durumu itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede büyüyen yangın evin her tarafını sararken, apartmanın içerisini de dumanlar kapladı. Apartmanda yaşayanlar, duman nedeniyle dışarı çıkmakta güçlük çekti. Ekiplerin müdahale ettiği yangında daire tamamen küle dönerken, bir itfaiye eri başına demir parçasının düşmesi sonucu yaralandı. 4 vatandaş ise dumandan etkilenerek çağrılan ambulansta tedavi edildi. Yangın esnasında evde bulunan mutfak tüpü ile piknik tüpü, ekipler tarafından dışarı çıkartılarak su ile soğutuldu.

Yangın anı cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, yangının kesin çıkış nedeniyle ilgili incelemenin devam ettiği belirtildi.