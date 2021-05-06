Evde kalan vatandaşların imdadına zabıta yetişiyor

Şanlıurfa'da zabıta ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşların taleplerini yerine getirmeye devam ediyor.

Şanlıurfa'da Pandemi ile mücadele sürecinin etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla Büyükşehir Belediyesi vatandaşların yanında yer almayı sürdürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün talimatları doğrultusunda kısıtlamaların olduğu günlerde zabıta dairesi başkanlığına bağlı ekipler iletişim merkezi alo 153 aracılığı ile vatandaşlardan gelen talepleri yerine getiriyor. Kimi zaman pazarda, kimi zaman markette vatandaşların alışverişini yapan zabıta ekipleri, fırına gidemeyenlerin ekmeklerini temin ederek evlerine teslim etti. Ekipler, ilaca ihtiyacı olan hasta vatandaşların ilaçlarını eczaneden temin ederken yolda kalanlar ile tedavilerinin ardından hastaneden taburcu olanları ise evlerine ulaştırılıyor. Ekipler, ayrıca kısıtlama kapsamında olan 65 yaş üstü ve engelli vatandaşların banka ve PTT şubelerinden maaşlarını almalarını sağladı. Sahiplerinin yardım talebi doğrultusunda evcil hayvanların veteriner kliniğine götüren zabıta ekipleri, vatandaşların takdirini kazandı.