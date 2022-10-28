İhlas Haber Ajansı

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Eve düzenlenen operasyonda sahte banknotlar ele geçirildi

Şanlıurfa’da bir adrese düzenlenen operasyonda sahte banknotlar ele geçirildi.

Şanlıurfa'da bir adrese düzenlenen operasyonda sahte banknotlar ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT dedektifleri ve asayiş timleri Eyyübiye İlçesinde bir adreste sahte banknot bulundurulduğu yönünde İstihbarat aldı. Arama köpeğinin katıldığı operasyonda M.A. ve A.A. isimli şüphelilerin evinde arama yapıldı. Yapılan aramada çok sayıda sahte banknot ele geçirildi.


Gözaltına alınan zanlılar jandarma karakoluna götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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