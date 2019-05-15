Evi yanan 15 kişilik aile yardım bekliyor

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde elektrik kontağından çıkan yangında 2 katlı evlerindeki eşyaların çoğu zarar gören 15 kişilik aile yardım bekliyor.

Yangın, Merkez Eyyübiye ilçesine bağlı Onikiler Mahallesi'nde bir evde çıktı. Elektrik kontağından çıkan yangın kısa sürede 2 katlı evi sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sonrasında eşyalar kullanılmaz hale geldi. Evi yanan 15 kişilik aile ise yardım bekliyor.

“Evim yandı, yardıma ihtiyacım var”

Evi yanınca mağdur olduklarını belirten ev sahibi Zeliha Arslan, “Evde torunlarım varken aniden yatak odasından yangın çıktı. 12 yaşlarında bir çocuk gelip 3 torunumu yangından kurtardı. Yangın yatak odasından başlayıp, birden evin tamamını sardı. Bütün eşyalarımız yandı. Komşularımızın yardımları sayesinde şimdi geçimimizi sağlıyoruz. 15 kişi bu evde yaşıyoruz. Yangından dolayı evde elektrik de yoktur. Benim eşim de hastadır. Benim bir oğlum da cezaevindedir. Yetkililerden bize yardım elini uzatmasını istiyorum. Ben şu an bu haldeyim, hiçbir şeyim yok. Okula giden çocuklarım var. Akşam iftarımızı ve sahurumuzu karanlıkta yapıyoruz. Benim evde çamaşır makinesi, buzdolabı, halı gibi eşyalar yangından dolayı kullanılamaz durumdalar. Çocuklarımız en küçüğü daha 6 aylık. Yangın yatak odasında prizden aniden bir temas olunca, ilk önce yatakları sonra yatak odasındaki bütün eşyaları yaktı. Benim eşimin işi yok. Eşim kemik hastası. Benim bir oğlum da kalp hastasıdır. Bize yardım edilmesini istiyorum. Benim aylık gelirim 400 liradır. 15 kişiyiz o maaşla geçimimizi sağlıyoruz. Allah'a çok şükür sağlığımız yerindedir” diye konuştu.