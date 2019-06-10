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Evin bahçesine yıldırım düştü: 2 yaralı

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde bir evin bahçesine yıldırım düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir evin bahçesine yıldırım düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Eyyüp Nebi Mahallesi'nde meydana geldi. Gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış sırasında bir evin bahçesine yıldırım düştü. Bahçede bulunan Nilgün (19) ve Zeynep T. (29) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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