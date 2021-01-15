Evindeki gizli bölmede yakalanan FETÖ firarisi adliyede

Şanlıurfa'da firari olan ve 3 yıl sonra evindeki gizli bölmede yakalanan kadın adliyeye sevk edildi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, terör örgütü FETÖ/PDY üyesi ve ByLock isimli program kullanıcısı olduğu tespit edilen kadının yakalanması için çalışma başlattı. Bu kapsamda 3 yıldır firari durumda bulunan Z.T. isimli kadın, ikamet ettiği evde yapılan aramada yatak odasında yapılmış gizli bölme içerisinde yakalanmıştı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürülen kadın işlemlerinin ardından güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.