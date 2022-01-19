İhlas Haber Ajansı

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Evine gittiği kişiyi kabloyla boğan şahıs tutuklandı

Şanlıurfa’da tartıştığı kişiyi boğarak öldürdüğü öne sürülen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şanlıurfa'da tartıştığı kişiyi boğarak öldürdüğü öne sürülen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, Haliliye ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Evde yalnız yaşayan Mahmut Çetindağ'ı (56) öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan A.A., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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