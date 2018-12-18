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Evinin önünde saldırıya uğrayan çiftçi öldü

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan çiftçi, hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan çiftçi, hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde ilçenin Bağlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Ali K. sabah saatlerinde evinden dışarı çıktığı sırada, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırıyı düzenleyen kişi veya kişiler olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları incelemede Mehmet Ali K.'nın hayatını kaybettiği öğrenildi. Cumhuriyet Savcısı ve polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Mehmet Ali K.'nın cesedi otopsi yapılmak üzere Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Polis, silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

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