İhlas Haber Ajansı

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Evlerinde mahsur kalanlar botlarla kurtarıldı

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde sel suları nedeniyle evlerinde mahsur kalan vatandaşlar, kurtarma ekipleri tarafından botlarla taşınarak kurtarıldı.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sel suları nedeniyle evlerinde mahsur kalan vatandaşlar, kurtarma ekipleri tarafından botlarla taşınarak kurtarıldı.


Haliliye ilçesi Süleymaniye Mahallesi yakınlarından geçen Karakayun Deresi'nin taşması sonucu çevresinde bulunan mahalleler sular altında kaldı. Evlerinde mahsur kalan onlarca kişi bölgeye sevk edilen jandarma arama kurtarma, polis arama kurtarma, itfaiye ve sivil savunma ekipleri tarafından bot yardımıyla çıkarıldı.


Kurtarılanlar güvenli bölgeye alınırken, bölgede kurtarma çalışmaları devam ediyor

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