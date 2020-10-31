İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Evren Sanayi Sitesine yeni park

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Evren Sanayi Sitesinde bulunan üç dönümlük alanı park olarak vatandaşların hizmetine sunuyor.


Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Evren Sanayi Sitesinde işgal edilmek istenen üç dönümlük alanı park olarak esnaf ve vatandaşların hizmetine sunuyor. İlçede daha önce işgal edilmek istenen birçok alanı parka çeviren Başkan Kuş, sanayi esnafının da takdirini topladı. Bölgede vatandaşlarla birlikte incelemelerde bulunan Kuş, park yapım çalışması için dolgu ve serim çalışmalarının başladığını belirterek, “İşgale müsaade etmeyeceğimizi daha önce de belirttik. Bu bölgeyi de park olarak esnafımız hizmetine sunacağız” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.