İhlas Haber Ajansı

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Eylem yapmak için Türkiye'ye gönderilen teröristler yakalandı

Suriye’den eylem yapmaları için Türkiye’ye gönderilen 2 terörist ile keşif çalışması yapan 1 şahıs Şanlıurfa emniyeti tarafından yakalandı.

Suriye'den eylem yapmaları için Türkiye'ye gönderilen 2 terörist ile keşif çalışması yapan 1 şahıs Şanlıurfa emniyeti tarafından yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü üyesi 2 teröristin eylem yapmak için yasa dışı yollarla Suriye'nin Ayn El Arab (Kobani) bölgesinden Türkiye'ye geldiğini belirledi. Teröristlerin kaldığı adresi belirleyip operasyon için düğmeye basan ekipler, Suriye uyruklu 2 terörist ile birlikte keşif çalışması yaparak terör örgütüne yardım ve yataklık eden 1 şahsı yakaladı.


Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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