Eyüpnebi'de cami ve külliye inşaatı sürüyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Şanlıurfa Valiliği işbirliğiyle Viranşehir Eyyüp Nebi'de temelinin attıldığı camii ve külliye inşaatı devam ediyor.

Şanlıurfa merkezine 85 kilometre uzaklıkta bulunan, Viranşehir ilçesine bağlı Eyyüp Nebi Mahallesinde yer alan, içerisinde Hz. Eyyüp, Eşi Rahime Hatun ile Elyasa Peygamberin mezarların yer aldığı ziyaretgâha mimariye uygun camii ve külliye yapılıyor.

Büyükşehir Belediyesi ve Şanlıurfa Valiliği işbirliğinde bin 400 metrekare alan üzerine inşa edilen camii, kapalı ve açık alanda toplam bin kişi kapasiteye sahip. Aşevinin de içinde bulunduğu külliyenin inşaat çalışmaları, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün talimatlarıyla hızla sürüyor.

Eyüp Nebi Camii ve Külliye inşaatı sürüyor

Eyyüp Nebi Camii ve Külliyesi inşaatı, gerek Eyüpnebi sakinlerinin gerekse de makamı ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin takdirini topluyor. Peygamberlerin makamlarının bulunduğu mekânlara yapılan hizmetleri oldukça yerinde bulduklarını ifade eden vatandaşlar cami ve külliye inşaatından dolayı Şanlıurfa Valiliğine, Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.