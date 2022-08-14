Eyyübiye akşamları sinema günleriyle renkleniyor

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un talimatlarıyla, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen ‘Açık Hava Sinema Günleri', her akşam bir mahalledeki parkta düzenlenen film gösterimleriyle devam ediyor.

Film gösterimleri öncesi aileleriyle birlikte parklara akın eden çocuklar, çalınan müzikler eşliğinde eğlenip renkli görüntüler oluştururken, etkinliklere katılan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş ve beraberindeki yöneticiler de vatandaşlarla sohbet edip, taleplerini dinliyor.

Sıcak yaz akşamlarında vatandaşların parklarda güzel vakit geçirmeleri amacıyla düzenlenen açık hava sinema günlerinin ilki, 9 Ağustos'ta Batıkent TOKİ Mahallesindeki parkta Cep Herkülü Naim adlı Türk sinemasının dev ekranda gösterimi ile başladı.10 Ağustos'ta Direkli Mahallesindeki parkta Ay Lav Yu Tuu ve 11 Ağustos'ta Mehmet Kuş Parkında Türk sinemasının komedi türü başyapıtlarından Süt Kardeşler filminin sunulduğu Açık Hava Sinema Günleri etkinliğine vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Vaatlerimizi tek tek yerine getiriyoruz

Direkli Mahallesindeki açık hava sinema günleri etkinliğinde bir selamlama konuşması yapan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Eyyübiyelilere verdikleri vaatleri tek tek yerine getirdiklerini hatırlatarak, Direkli Mahallesi sakinlerinin modern semt pazarı talebini de yerine getirdiklerini ve geçen ay açılışını yaptıklarını anımsattı. Eyyübiye'ye doğalgaz ulaştırmaya başladıklarını ve ilk kazmayı vurdukları Direkli Mahallesi ile birlikte, Akabe, Akşemsettin ve 15 Temmuz mahallelerine de en kısa sürede doğalgaz ulaştırılacağını söyledi. Direkli Mahallesi ve çevresinde dört adet yeni park, asfalt yollar yaptıklarını kaydeden Başkan Kuş, verdikleri tüm sözleri yerine getireceklerini ifade etti.

11 Ağustos akşamı Mustafa Kuş Parkında düzenlenen ve Süt Kardeşler adlı Türk sinemasının sunulduğu Açık Hava Sinema Günleri etkinliğinde de halka hitaben bir konuşma yapan Başkan Mehmet Kuş, Eyyüpnebi, Süleymanşah, Ruha, Hayatı Harrani, Eyyüpkent ve Selçuklu mahallelerinin çok şanslı olduğunu dile getirerek, bu mahallelerin hemen yanı başında Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en büyük Millet Bahçesinin inşa edildiğini söyledi. Açılışı bir ay sonra yapacaklarının müjdesini veren Başkan Kuş, Eyyübiye Millet Bahçesinin aileler, çocuklar ve gençlere yönelik çok sayıda aktivite imkânı sunacak özellikte yapıldığını söyledi.

Mahallelerin ihtiyacı olan gençlik merkezleri, parklar, semt pazarları gibi tesisleri inşa etmeye devam ettiklerini kaydeden Başkan Kuş, çocukların ders çalışmasına imkân sağlayan etüt merkezini de önümüzdeki aylarda hizmete sunacaklarını ifade etti.

Geçen yıl Süleymanşah, Ruha, Eyyüpkent, Buhara, Hayatı Harrani mahallelerinin tamamı ile Asya ve Yenice mahallesinin bir kısmına doğalgaz ulaştırdıklarını, Eyyüpnebi'deki çalışmaların da başladığını hatırlatan Başkan Kuş, “Eyyübiyeliler arzu etmeye, biz de yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Çocuklar ve ailelerden teşekkür

Eyyübiye'deki parkları şenlik yerine dönüştüren açık hava sinema günlerinde program, çocuklar için eğlenceli müziklerin çalınmasıyla başlıyor. Eyyübiye Belediyesi tanıtım filmi gösterimini, Başkan Mehmet Kuş ve katılımcıların selamlama konuşması takip ediyor. Parkları tıklım tıklım dolduran çocuklara ve ailelere patlamış mısır ve gazoz ikramı ile başlayan sinema gösterimi, Başkan Mehmet Kuş'un parkta bulunan vatandaşlarla birebir sohbeti, talep ve beklentilerini dinlemesinin ardından sona eriyor.

Şanlıurfa'nın en büyük ilçesi Eyyübiye'de her akşam bir mahallede düzenlenen açık hava sinema günleri etkinliğine katılan aileler ve çocuklar, böyle bir etkinliği düzenleyen Başkan Kuş ve ekibine teşekkür etti.