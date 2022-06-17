Eyyübiye başarılı öğrencileri ödüllendirdi

Eyyübiye Belediyesi Kitap Otağı'nda, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Demir ve Başkan Yardımcısı Mehmet Elgün ile birlikte, deneme sınavlarında yüksek dereceler elde ederek sürpriz ödüllere hak kazanan öğrencilerle bir araya gelen Başkan Mehmet Kuş, öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Başkan Kuş, Şanlıurfa'nın en genç nüfusuna sahip merkez ilçesi Eyyübiye'de eğitimin kalitesini yükseltmek ve öğrencileri başarıya teşvik etmek amacıyla birçok mahallede etüt merkezleri oluşturduklarını, öğrencilerin başarısı için eğitime her alanda destek verdiklerini söyledi.

Gençlere pozitif ayrımcılık yaptıklarını ve eğitimi önemsediklerini dile getiren Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, “Eyyübiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte organize bir şekilde çalışarak, eğitime çok ciddi katkılar sunduklarını dile getirerek, “Birlik beraberlik samimiyeti ve başarıyı getiriyor. Bu minvalde İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Ahmet Demir'e teşekkür ediyorum. Kendisi Eyyübiye'yi seviyor, Eyyübiyelileri seviyor. Bu yıl gerek liseye, gerekse üniversiteye hazırlanan evlatlarımız için ücretsiz deneme sınavları yaptık. Bugüne kadar yaklaşık 15 bin öğrencimizi deneme sınavlarına tabi tuttuk. Geçen hafta da lise öğrencilerimiz deneme sınavlarına katıldılar. Bugün sınavlarda başarılı olanları ağırladık, kendileriyle hasbihal ettik. Çam sakızı, çoban armağanı hediyelerimizi takdim ettik. Kimisi doktor olmak, kimisi matematik öğretmeni olmak istiyor. İnşallah Cenab-ı Mevlam dileklerini yerine getirir, istedikleri sonuçları inşallah alarak, milletimize, ülkemize hayırlı evlatlar olurlar. Sınava girecek olan tüm evlatlarımıza başarılar diliyor, Allah'tan zihin açıklığı diliyorum” dedi.

Deneme sınavlarında önemli dereceler elde ederek, 18-19 Haziran 2022 günleri yapılacak YKS sınavlarına katılacak öğrenciler de, eğitim hayatlarına verdiği destek ve katkılarından dolayı Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Demir'e teşekkür ettiler.