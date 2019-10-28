Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'tan 29 Ekim mesajı

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Cumhuriyet, bağımsızlığını kazanabilmek için giriştiği milli mücadelenin sonucunda elde ettiği büyük bir zaferin sonucudur. Millet egemenliğinin kendisi olan bu büyük zafer büyük mücadele örnekleri sergilenerek elde edilmiştir. İşgal edilen ülkeyi düşmandan kurtarmak için canlarını siper eden vatan evlatlarının zaferidir. Bu uğurda hayatını kaybeden ve şehadet şerbeti içen tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum. Birlik ve beraberliğin ve azmin zaferi olan büyük mücadelenin bizi bu günlere getirdiğinin farkında olup, bizlere bırakılan mirası da daha ileriye taşımanın gayreti içinde olacağız. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetin 96'ncı yılını kutlarken başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal eden tüm şehitlerimizi bir kez daha saygı ve rahmetle anıyorum” ifadelerine yer verildi.