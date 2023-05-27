Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'tan seçim açıklaması

Seçildiği günden bu yana, yarın seçim varmış gibi vatandaşa hizmet etmeye, yatırım projelerini hayata geçirmeye devam eden Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimleri için de sahada olmaya devam ediyor.

14 Mayıs'ta yapılan seçimlerde AK Parti'ye yüzde 77 oy çıkararak Şanlıurfa merkez ilçeler arasında rekor kıran Eyyübiye seçmeninin, 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur oylamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevgisini tekrar göstereceğini ve kendi rekorunu egale edeceğini söyledi. AK Parti'den yeni milletvekili seçilen İbrahim Eyyüpoğlu, Eyyübiye Belediye Başkan Yardımcısı İlhami Günbeği ve teşkilat üyeleriyle seçim çalışmalarına ara vermeden devam eden Kuş, Eyyübiye ilçe teşkilat üyeleri ve mahalle temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen bir toplantıya katıldı. Seçim güvenliği ve sandıklara sahip çıkma konularının görüşüldüğü olağanüstü toplantı akabinde halkla buluşmalara devam eden Başkan Kuş ve beraberindekiler, ilçe kırsalında ve merkezde vatandaşlarla buluşmaya devam ettiler. Gece geç saatlere kadar devam eden aile ziyaretlerde bölgede yaşayan aşiretlerin, kanaat önderlerinin ve tüm vatandaşların Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteğini alan Kuş ve beraberindekiler, Eyyübiye'de olduğu gibi Türkiye'de de seçmenin ezici bir farklı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden başkan seçtireceklerini ve tarih yazacaklarını ifade etti.