Eyyübiye Belediyesi asfaltlama çalışmalarına devam ediyor

Başkan Kuş son olarak Ümit Caddesinde başlatılan asfalt serim çalışmalarını yerinde inceledi.

Daha yaşanılabilir ve daha güzel bir Eyyübiye için ilk günden itibaren kolları sıvayan ve durmadan çalışan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, bir sözünü daha yerine getirdi. Mahalle gezileri esnasında vatandaşlar tarafından talep edilen asfalt serim çalışmaları Eyyübiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından başlatıldı. Hacıbayram ve Muradiye mahalleleri arasından kalan ve trafik yoğunluğunun fazla olduğu Ümit Caddesinde asfalt serim çalışmaları başladı. Sokağın bölgenin en çok kullanılan ve en işlek sokaklarından biri olması nedeniyle sık sık yıpranması ve vatandaşların mağduriyet yaşaması üzerine harekete geçen Eyyübiye Belediyesi, asfalt serimi ile köklü çözüme ulaşıyor. Başlatılan çalışmaları Hacıbayram Mahalle Muhtarı İbrahim Akdemir, Muradiye Mahalle Muhtarı Dello Alak, Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Toprak ve bölge sakinleriyle birlikte inceleyen Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, çalışmalar hakkında ilgililerden bilgi aldı. Çalışmaların hız kazanması ve vatandaşların mağduriyetinin hemen giderilmesini de isteyen Başkan Kuş, bölge sakinlerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Başkan Kuş'a sevgi gösterilerinde bulunan ve çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar Başkan Kuş'a teşekkür etti.

Eyyübiye için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceklerini ve talepleri bir bir karşılayacaklarını belirten Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, ”Bütün mahalle muhtarlarımız ile sokak sokak gezip, talepleri yerinde dinliyoruz. Gelen taleplerin çözümü için ilgili arkadaşlarımıza talimat veriyoruz. Ümit Caddemizde trafik yoğunluğunun fazla olduğu bir bölge. Asfalt talebi vardı. Söz vermiştik ve sözümüzü yerine getiriyoruz. Geçen hafta Osmanlı Mahallesi bugün Muradiye ve Hacıbayram mahallesindeyiz yarın Akşemsettin mahallemizde olacağız İnşallah. Haleplibahçe'de arkadaşlarımızın çalışmaları var, onu da bu ay içerisinde inşallah çözmüş olacağız. Sıkıntılara bir bir neşteri vuracağız. Asfaltlama işlemlerimiz kısa sürede bitmiş olacak ve Hacıbayram ile Muradiye Mahallemizin orta kısmında bulunan Ümit Caddemizin sıkıntısına neşteri vurmuş olacağız. Bunun mutluluğunu ve memnuniyetini yaşıyorum Eyyübiye'mize hayırlı olsun inşallah” dedi.

Hacıbayram Mahalle Muhtarı İbrahim Akdemir de Başkan Kuş'a çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, ” Ümit Caddemizde her kışın sorun yaşıyorduk. Yağmurdan dolayı Kilitli parke taşlarının çökmesi ve hasar olmasından dolayı sürekli sorun yaşıyorduk. Bu yolun asfaltlanması için başkanımıza talebimizi ilettik. Allah razı olsun Eyyübiye Belediye Başkanımız Mehmet Kuş çalışmaları başlattı ve şuanda bu sorunumuz bugün ortadan kalkıyor” şeklinde konuştu.

Muradiye Mahalle Muhtarı Dello Alak ise, ”Başkanımız ile seçimden önce ve sonra aynı şevkle aynı azim ile çalışmalarımıza devam ediyoruz. Başkanımız var gücü ile elinden geleni yapıyor. Muradiye ile Hacıbayram mahallemizin arasında olan caddemiz işlek bir caddedir. Kışın sürekli çamur oluyordu kilitli parke taşlarımız sökülüyordu. Sayın Başkanımızdan talep ettik. Başkanımızdan Allah razı olsun, var gücü ile çalıştı, talebimizi reddetmedi. Başkanımıza Mahallemiz adına teşekkür ediyoruz” diye konuştu.