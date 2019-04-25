Eyyübiye Belediyesi gençleri spora yönlendiriyor

Eyyübiye Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde birçok dalda verilen sportif faaliyetlere katılan gençlerin başarısı adeta göz kamaştırıyor. Gençliğe verdiği önemin meyvelerini almaya başlayan Eyyübiye Belediyesi, bünyesinde oluşturduğu sportif faaliyetlerle gençleri hem kötü alışkanlıklardan uzak tutuyor hem de gençlerin fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkı sunuyor. Müdürlük bünyesindeki birçok farklı dalda uzman eğitmenler tarafından eğitim gören gençler, katıldıkları müsabakalarda başarılar elde ederek takdir topluyor. Futbol, tekvando, güreş, voleybol, judo ve daha birçok dalda eğitim gören gençlerin aileleri de belediye yetkililerine teşekkür etti.

2. Amatör B grubunda yer alan Eyyübiye Belediye Spor Kulübü sezonun başından sonuna kadar lider götürdüğü ligi 33 puan ile şampiyon olarak tamamladı. 2. Amatör kümelerde bu sene en çok puan toplayan ve gol atan takım olmayı da başardı. Diyarbakır'da düzenlenen Tekvando Yıldızlar Ana lig turnuvasında Yalçın Zal Karagöz 37 kilogramda 3. olurken, büyükşehir belediyesinin düzenlediği Başkanlık Güreş kupasında Rıdvan Çiftçi ve Mazlum Çiftçi 1., İslam Turan, Emircan Çiftçi, Mehmet İrgün 2., Yunus Aslan, Onur Cesur, Yusuf Vuruk, Fatih Koyunlu, Turan Bortuk, Osman Yeşilkurt, Zeynel Abidin Samak ve Bekir Şavran ise 3. oldu. Kahramanmaraş'ta yapılan Büyük ve Minikler Güreş Türkiye Şampiyonası grup müsabakalarında 38 kilogramda Mazlum çiftçi ve 75 kilogramda Mehmet Özdemir 5. oldu. Yine Şanlıurfa Büyükeşhir Belediyesinin düzenlemiş olduğu judo başkanlık kupasında Eyyübiye Belediyesi takım halinde 1 birincilik, 6 ikincilik ve 6 üçüncülük alarak toplamda 13 madalya kazandı.

24 Nisan'da düzenlenen Şanlıurfa'nın en hızlı il seçmesinde belediyenin sporculardan Mehmet Ulaş 60 metrede şampiyon, Fatma Nur Akçifci 80 metrede şampiyon, Merve Alkan 60 metre il 2.'si ve Enes Ulaş'ta il 2.'ncisi olarak takıma katkıda bulundu.