Eyyübiye Belediyesi ilçeye yeni yeşil alanlar kazandırıyor

Eyyübiye Belediyesi Park Bahçeler müdürlüğü ekipleri, ilçede yeşil alan sayısını artırmak için Akşemsettin Mahallesinde 2 ayrı bölümden oluşan toplamda 5 dönümlük yeni park çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürüyor. Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un talimatlarıyla ilçede yeşil alan ve sosyal donatı alan çalışmalarını sürdüren ekipler, Akşemsettin Mahallesi 1526. Sokakta yan yana olan toplam 4 dönümlük engebeli alanı değerlendirip, bölge sakinlerine park olarak kazandırıyor. Sert zemin işlemleri ve yürüyüş yolu çalışmaları tamamlanma aşamasına gelen bölgede toprak tesviyesi yapılıyor. Sulama boruları ve elektrik tesisatının döşenmesinin ardından ağaç ve bitki dikimi ile çim seriminin yapılacağı alan kısa süre içinde bölge sakinlerinin hizmetine sunulacak. Engebeli ve yıllardır atıl durumda olan alanın değerlendirilmesinde duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'a teşekkür etti.