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Eyyübiye Belediyesi ilçeye yeni yollar kazandırmaya devam ediyor

Eyyübiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçeye yeni yollar kazandırmaya devam ediyor.


Eyyübiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, daha yaşanılabilir bir Eyyübiye için kolları sıvadı. İlçe Belediye Başkanı Mehmet Kuş, son olarak kırsal Görenler Mahallesine gitti. Fen işleri müdürlüğü ekiplerinin stabilize yol yapım çalışmalarını inceleyen Kuş, çalışmaların daha da hız kazanması için talimatı verdi. Mahalle sakinleriyle de bir araya gelen ve taleplerini dinleyen Kuş, ilçe halkının her zaman hizmetinde olacaklarını belirtti.


Çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri, emeği geçenlere teşekkür etti.

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