İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Eyyübiye Belediyesi sosyal tesisine Abdulaziz Kutluay ismini verildi

Eyyübiye Belediyesi meclis kararıyla, Kito Deresine yapılacak sosyal donatı tesisine hayatını kaybeden Şanlıurfa’nın sevilen ismi Abdulaziz Kutluay isminin verilmesini oy birliğiyle kabul etti.

Eyyübiye Belediyesi meclis kararıyla, Kito Deresine yapılacak sosyal donatı tesisine hayatını kaybeden Şanlıurfa'nın sevilen ismi Abdulaziz Kutluay isminin verilmesini oy birliğiyle kabul etti.


Eyyübiye Belediye Meclisi Ağustos ayı meclis toplantısının 1. oturumunda aldığı kararla, Kito Deresine yapılacak sosyal donatı tesisine hayatını kaybeden Abdulaziz Kutluay isminin verilmesini oy birliğiyle kabul etti. Belediye Meclis 2. Başkanvekili Ali Çiftçi başkanlığında meclis üyelerinin katılımıyla yapıldı. Açılış ve yoklamanın yapılmasının ardından toplantıda gündem maddelerine geçildi. Başkanlık tarafından gündeme, “Dün hayatını kaybeden Şanlıurfa'nın sevilen ismi "Aziz Hoca" lakabı ile bilinen, uzun yıllardır çalışmaları bulunan Abdülaziz Kutluay isminin ilçede yapılacak bir parka isminin verilmesi” teklifi getirildi. Oylanan teklif, meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.