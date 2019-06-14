Eyyübiye Belediyesi yol yapım çalışmalarına ara vermeden devam ediyor

Vatandaşlar, ekiplerin yoğun çalışmasından dolayı, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'a teşekkür etti.

Eyyübiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler ilçe genelinde yol yapım çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un talimatlarıyla merkez ve kırsal mahalle ayırımı yapmadan çalışma yürüten ekipler, merkezde kilitli beton parke taşı döşeme, bakım ve onarım ile kırsalda ise stabilize yol yapımı ve yeni yol ağı oluşturma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Arpakuyusu, Vergili ve Buğdaykuyusu bölgesinde 50 kilometrelik alan ile, Sabırlı, Aşağı Güneş ve Aligör mezralarında 30 kilometrelik stabilize yol yapım çalışmalarını tamamlarken, Uğurlu mahallesindeki yol yapım çalışması ise devam ediyor. İlçeye yeni yol ağı oluşturmak ve vatandaşların yol mağduriyetini önlemek adına da çalışan ekipler, Bakırtaş, Beşikdüzü ve Derinkuyu mahalleleri arasındaki 12 kilometrelik mesafeyi yeni yol ağıyla 1 buçuk kilometreye düşürüyor.

İlçe genelinde hummalı bir şekilde sürdürülen çalışmalar, vatandaşların beğenisini kazanırken, Uğurlu Mahalle Muhtarı Halil Erkan ve vatandaşlar, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'a teşekkür etti. Muhtar Erkan,” Başkanımıza çok çok teşekkür ederiz. Yol talebimizi karşıladı ve ekipler bölgemizde çalışma yürütüyorlar. Rabbim Başkanımızın yardımcısı olsun. Kendilerine mahallem adına ve bölgem adına bir kez daha teşekkür ederim” diye konuştu.