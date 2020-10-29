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Eyyübiye Belediyesinden Direkli'ye kapalı semt pazarı

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Direkli ve 15 Temmuz Mahallelerine kapalı semt pazarları yapılması için talimat verdi.


Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Direkli ve 15 Temmuz Mahallelerinin en önemli taleplerinden biri olan Kapalı Semt Pazarı için müjdeyi verdi. Bölgede bin 600 metrekare kapalı alana yapılacak semt pazarının ihalesi kasım ayında gerçekleşiyor. Seçim sürecindeki mahalle gezileri kapsamında Direkli ve 15 Temmuz mahalle sakinlerine verdiği kapalı semt pazarı için müjdeyi verdi. Bölgede yaşanan yer sıkıntısını yoğun girişimler sonucu çözen Kuş, alanı vakıflar bölge müdürlüğüne ait olan yeri kiralama usulü ile tahsisini gerçekleştirdi. Tahsis edilen alan için proje çalışmalarının tamamlanmasının ardından kapalı semt pazarının halesi Kasım ayında yapılacak. Bölgeye giden Kuş, ihale sürecinin tamamlanmasının ardından çalışmaların başlayacağını ve kapalı semt pazarının kısa süre içinde bölge sakinlerinin hizmetine sunulacağını belirti.

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