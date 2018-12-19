İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Eyyübiye Belediyesinden gençlere kitap desteği

Eyyübiye Belediyesi’nin ilçeye kazandırmış olduğu gençlik merkezlerinde öğrenciler bu yılda üniversite sınavına hazırlanmayı sürdürüyor.

Eyyübiye Belediyesi'nin ilçeye kazandırmış olduğu gençlik merkezlerinde öğrenciler bu yılda üniversite sınavına hazırlanmayı sürdürüyor.


Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, gençlerin yanında olmayı sürdürüyor. Eyyübiye Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan gençlik merkezlerinde her yıl üniversiteye hazırlanan öğrenciler bu yılda kurslara yoğun ilgi gösteriyor. 15 Temmuz Gençlik Merkezi, Vali İzzettin Küçük Gençlik Merkezi, Şehit Polis Abdülkadir Oğuz Gençlik Merkezi ve Şehit Teğmen Muhammed Cihangir Çubukçu Gençlik Merkezi ile Eyyübiye Belediye Millet Kıraathanesi Kitap Otağın'da maddi durumu elverişli olmayan gençlere Eyyübiye Belediyesi tarafından kurs imkanı sağlanıyor. Ekinci'nin talimatıyla gençlik merkezlerinde kurs gören öğrencilere, Belediye Başkan Vekili Necmettin Sağlam ile Gençlik ve Spor İşleri Müdürü İshak Altundağ tarafından soru bankası ve yardımcı kaynak kitapları dağıtıldı. Türkçe, Coğrafya, Tarih, Edebiyat ve Matematik kitapları verilen 340 öğrencinin mutluluğuna ortak olan Başkan Vekili Sağlam, öğrencilerle sohbet edip tavsiyelerde bulundu.


Kitap dağıtımı sonrası açıklama yapan Eyyübiye Belediye Başkan Yardımcısı Necmettin Sağlam, “Her yıl olduğu gibi bu yılda elimizden geldiği kadar Eyyübiye Belediye Başkanımız Mehmet Ekinci'nin katkılarıyla ciddi manada kitap desteğinde bulunuyoruz. Geçen yıl Eyyübiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapmış olduğumuz protokol neticesinde 100 bin adet kitap dağıtımı yaptık ve bizim 4 adet gençlik merkezinde üniversiteye hazırlanan gençlerimize on binlerce kitap dağıtımı gerçekleştirdik. Bu yılda başkanımız Mehmet Ekinci'nin talimatı ile öğrencilerimize üniversiteye hazırlık kitapları aldık ve bugün burada dağıtımını gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.