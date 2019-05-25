Eyyübiye ‘de Ramazan etkinlikleri dolu dolu geçiyor

Eyyübiye Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinliklerin son durağı Akabe ve Direkli mahallesi oldu. Sosyal Belediyecilik faaliyetleri kapsamında vatandaşların ramazan ayını dolu dolu geçirmeleri için organize edilen etkinliklere vatandaşlar yoğun katılım gösteriyor.

Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan etkinliklerde Grup Miraç ilahi dinletisi ve Çekirge Saz Gurubunun eserleriyle vatandaşlar güzel anlar yaşarken, etkinlikler kapsamında çocuklar da unutulmadı. Palyaço, akrobasi, orta oyun, Hacivat-Karagöz ve ateş şov ile farklı gösterilerin sergilendiği etkinlik yaklaşık 2 saat sürdü. Akabe Kanuni Sultan Süleyman okulu bahçesinde düzenlenen etkinlere, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, AK Parti Eyyübiye İlçe Başkanı Mehmet Moğal, Belediye Meclis Üyeleri, Başkan Yardımcıları, Muhtarlar ve çok sayıda bölge sakinleri katıldı.

Etkinlikte konuşma yapan Kuş, ” Değerli kardeşlerim, ağabeylerim, bacılarım Ramazan ayına bizi kavuşturan rabbime binlerce şükürler olsun. Rabbim İnşallah yapacağımız ibadetler ile hepimizi cehennem azabından korur ve bizi muhafaza eyler. Bu konuda da hem kendinize hem Müslümanlara dua etmeyi unutmayalım. Biz yola çıkarken hizmetler noktasında ayrım yapmayacağımızı ifade etmiştik ve çok şükür ilk ramazan ayı etkinliğini Eyyübiye'de başlatmış olduk. Merkez ve kırsal mahalle ayrımı yapmadan her kesime ulaşmaya çalışıyoruz. Bugün de yüce Mevlana milyonlarca kez hamd olsun ki bizleri, ekibimizi sizler ile buluşturdu. Değerli kardeşlerim, adaylık sürecimizde gerek Direkli gerek Akabe mahallemizi sıkça ziyaret etme fırsatımız olmuştu. O dönemde sizler ile istişarelerimiz oldu, taleplerinizi ve sıkıntılarınızı dinlemiştik ve inşallah sıkıntılarınıza bir bir ekibimiz ile birlikte hızlı bir başlangıç yapıp bütün sıkıntıları bitireceğiz. Ablalarımız bizlere bakıyor, ablalarımız muhtemelen kapalı semt pazarı istiyor. İnşallah ilk kapalı semt pazarımızı bu mahallemize kazandıracağız. İlçemizin her bir noktasında ihtiyaçlar çerçevesinde hizmetlerimizi sürdüreceğiz. Bu etkinliğimiz aracılığıyla sizlere kapalı semt pazarı sözünü verelim ve inşallah çok kısa süre içinde de hizmete koyacağımızın müjdesini de sizlerle paylaşalım “ diye konuştu.