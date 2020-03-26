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Eyyübiye dezenfekte çalışmaları

Eyyübiye’de korona virüs salgınına karşı korunma tedbirleri kapsamında ilçe genelinde dezenfekte çalışmaları devam ediyor.

Eyyübiye'de korona virüs salgınına karşı korunma tedbirleri kapsamında ilçe genelinde dezenfekte çalışmaları devam ediyor.


Eyyübiye Belediyesi, korona virüs salgınına karşı korunma tedbirleri kapsamında ilçe genelinde dezenfekte çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Eyyübiye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe genelinde temizlik ve dezenfekte işlemine devam ediyor.


Öte yandan Eyyübiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de halk sağlığını koruma çalışmaları kapsamında rutin denetimlerini aralıksız sürdürürken, Eyyübiye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri de sokağa çıkmalarına sınırlandırma getirilen 65 yaş üstü ve kimsesiz vatandaşların ihtiyaçlarını gideriyor.

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