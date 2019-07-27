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Eyyübiye doğalgaza kavuşuyor

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Aksa Doğalgaz İşletme Müdürü Onur Dündar ile bir araya gelip, ilçeye getirilecek doğalgaz için ön görüşme yaptı.


Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un yoğun girişimleriyle Eyyübiye doğalgaza kavuşuyor. Kuş, Aksa Doğalgazı ziyaret edip, ilçeye getirilmesi hedeflenen doğalgaz için görüşmelerde bulundu. Aksa Doğalgaz İşletme Müdürü Onur Dündar ile bir araya gelen Kuş, ön görüşme yapıp, çalışmaların hız kazanması için fikir alışverişinde bulundu.


Eyyübiye'nin kısa süre içinde doğalgaza kavuşacağını belirten Kuş,” Aksa doğalgaz İşletme Müdürümüzle bir araya gelip, istişarelerde bulunduk. Eyyübiye her konuda maalesef dezavantajlı bir bölge ve doğalgazda Eyyübiye'nin bir kanayan yarası. Müdürümüzle Eyyübiye'mizi tartıştık, görüştük. İnşallah onların da yoğun desteğiyle 2020 yatırımlarında Eyyübiye'miz de olacak. Eyyübiye ilçemizin büyük bir kısmı inşallah doğalgaza kavuşacak. Bizler de her konuda firmamın yanında olacağız. bize düşen ne varsa yapacağız. Doğalgaz en kısa zamanda Eyyübiyeli hemşerilerimizle buluşacak“ diye konuştu.

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