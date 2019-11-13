Eyyübiye hizmet binası ve kamu kampüs müjdesi

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Harran Üniversitesi Eyyübiye Kampüsündeki 44 dönümlük alanın Eyyübiye Belediyesi'ne tahsisinin gerçekleştiği müjdesini verip, Belediye Hizmet Binası ve Kamu Kampüsü projesini bu alanda gerçekleştireceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un oluruyla, Harran Üniversitesi Eyyübiye Kampüsündeki 44 dönümlük alanın Eyyübiye Belediyesi'ne tahsisi gerçekleşti. Alanda yeşil dokuya önem verip, kamu kampüsü ve hizmet binasını yapacaklarını belirten Kuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bakan Murat Kurum'a teşekkür etti.

Kuş,” 1 Nisandan önce seçim öncesi çalışmalarımızda vatandaşlarımıza vermiş olduğumuz en büyük vaatlerimizden biri kamu kampüsüydü. Seçildiğimizden hemen sonra kamu kampüsünün yeri noktasında nerede yapabiliriz arayışına girdik ve zaman içerisinde en uygun yerin Harran Üniversitesine ait olan arazide olacağı kanaatine vardık. Yaklaşık 4 aydır Ankara'da yoğun temaslarımız sonucunda sağ olsun sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan'ın ve Çevre ve Şehircilik Bakanımızın talimatları ile Harran Üniversitesi tahsisine ait olan yerin Bakanımızın talimatı ile 44 dönümü Eyyübiye Belediyesine geçmiş oldu. Buradan Cumhurbaşkanımıza ve Çevre ve Şehircilik Bakanımıza sonsuz şükranlarımı iletiyorum. Biz kendilerine Eyyübiye'nin dezavantajlı bir bölge olduğunu ifade ettik. Eyyübiye'nin haritasını gerek Cumhurbaşkanımıza gerekse Bakanımızın önüne serdik. Cumhurbaşkanımız 'da da Çevre ve Şehircilik Bakanımız 'da da Eyyubiye'nin bir çok hizmete ihtiyaç olduğu kanaati hasıl oldu. Hiç düşünmeden Eyyübiye İlçesine bir kamu kampusunun ihtiyaç olduğunu ifade ettiler ve burayı bize tahsis ettiler. Buradan Eyyübiyeli kardeşlerime hayırlı olsun diliyorum. Şuanda Hasta yakınları misafirhanesini biz hizmet binasına dönüştürme kararı almıştık, ihalesini gerçekleştirdik ve şuanda çalışmalarımız devem ediyor. İnşallah kısa bir zaman dilimi içinde Belediyemizi buraya taşıyacağız ve maksimum 2 yıl kullandıktan sonra bu 2 yıl zaman zarfında da yeni hizmet binamızın projesi üzerinde çalışmalar yapacağız ve inşallah en geç 2 yıl sonra Eyyübiye Belediyesi hizmet binasını burada inşa etmiş olup Kamu Kampusu sözünü yerine getirmiş olacağız. Tabi biz projemizi yaparken, Eyyübiye'nin tarihi dokusunu göz önünde bulunduracağız. Bu tarzda bir proje gerçekleştireceğiz. Burası bizim için çok değerli ve kıymetli bir yer. Bölgenin dokusunu bozmak istemiyoruz. Eyyübiye'nin yeşil alanlara ihtiyacı var. Yeşil alanları koruyacağız inşallah. Belki kanaat önderlerimiz ile Üniversitemiz ile bu işte uzman olan kişiler ile istişare edeceğiz ve burada nasıl bir proje yapmamız gerektiği noktasında kendilerinden fikirler alacağız. Aldığımız fikirler doğrultusunda projeyi gerçekleştirip, inşaatına başlayacağız. Eyyübiye'ye ve Şanlıurfa'ya hayırlı olsun inşallah” dedi.