Eyyübiye ilçesinde park seferberliği başladı

Eyyübiye Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un talimatlarıyla, ilçeye yeni yeşil alan kazandırma, bakım ve onarım ile peyzaj çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un, ‘Yemyeşil Eyyübiye' hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Eyyübiye Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, parkların bakım ve onarım çalışmalarının yanı sıra ilçeye yeni yeşil alanlar kazandırmaya devam ediyor. Ekipler belirlenen program dahilinde hemen her gün mevcut parkları yenileme, bakım ve onarım ile peyzaj çalışmalarını yaparken, yeni park yapım inşaatına da başlamış durumdalar. İlçe genelindeki tüm parklara yeni çocuk oyun grupları monte işlemi sürerken, cezaevi civarındaki kamelya ihtiyacı da Eyyübiye Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından gideriliyor. Yakınlarını görmeye gelen vatandaşların yaşadığı mağduriyeti gidermek için kolları sıvayan ekipler, alanın tamamına kamelya yapım çalışmalarına başladı.

İlçe genelinde parklarda sürdürülen çalışmalardan ile cezaevi yanına yapılacak kamelyalardan duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'a teşekkür etti.