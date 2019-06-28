Eyyübiye Kaymakamlığı yeni seçilen muhtarları bilgilendirdi

Valilik Konferans salonunda yapılan toplantıya Eyyübiye Kaymakamı Adem Ünal, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş ve kaymakamlığa bağlı kamu kurumlarının amirleri ile mahalle muhtarları katıldı.

Eyyübiye Kaymakamı Adem Ünal eğitim toplantısında yaptığı konuşmada Eyyübiye'nin şehrin en büyük ilçelerinden biri olduğuna, nüfus yoğunluğu ve yerleşim alanı büyüklüğü nedeniyle Eyyübiye'de kamu hizmetlerinin koordine edilmesinin güçlüğüne dikkat çekerek, bu yoğunluğa rağmen planlı ve programlı çalışarak hizmetlerin aksamadan yürütülmesini temin etmeye çalıştıklarını söyledi. Muhtarların vatandaş ile kamu kurumları arasında köprü vazifesi gördüğünü bu anlamda muhtarların sorumluluklarının çok fazla olduğuna değinen Kaymakam Adem Ünal muhtarlara her zaman yardımcı olmaya çalıştıklarını, gerek kaymakam olarak kendisinin gerek kaymakamlığa bağlı birimlerin kapısının muhtarlara ve vatandaşlara daima açık olduğunu belirtti. Muhtarlardan, vatandaşların ve mahallelerinin sorunlarına duyarlı olmalarını ve aksaklıkları vakit geçirmeden ilgili yerlere aktarmalarını isteyen Kaymakam Ünal, “Sizler ve kamu idaresinin başında bulunan bizler vatandaşa karşı sorumluyuz. Bu sorumluluğumuzu en iyi şekilde yerine getirmek, memnuniyet seviyesini en üste çıkarmak için görev yapıyoruz. Halka hizmet, Hakk'a hizmettir anlayışıyla çalışıp, üzerimize yüklenmiş olan sorumluluğun gereğini yerine getirmek zorundayız” diye konuştu.

Kaymakam Ünal'ın konuşmasının ardından Eyyübiye İlçe Nüfus Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Yazı işleri Müdürlüğü yetkilileri tarafından muhtarlara Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Teşkilat yapısı, Muhtar Bilgi Sistemi ve çeşitli konularda bilgiler aktarıldı.

Toplantı muhtarların talep ve şikayetlerinin değerlendirilmesinin ardından sona erdi.