Eyyübiye kırsalına çıkarma

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Eyyübiye'nin kırsal mahallelerinde devam eden sathi asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi kent merkezi ve kırsal yollarda yol yenileme, yol genişletme, yeni yol açma ve asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ekiplerinin koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalar vatandaşların ve muhtarların takdirini kazandı. Eyyübiye ilçesindeki kırsal yollar Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetleriyle daha konforlu bir hale bürünürken ekipler, 13 ilçe kırsalında çalışmalarını sürdürüyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, çalışmaların devam ettiği Bayraklı, Horozköy, Ulucanlar, Kınalı, Yardımcı güzergahında sathi kaplama ve asfalt çalışmalarını yerinde inceleyerek teknik ekipten bilgi aldı.

“Bu yoldan yaklaşık 15 bin vatandaşımız faydalanacak”

Şanlıurfa'nın dört bir yanına hizmet götürmek için var güçleriyle çalıştıklarını ifade eden Beyazgül ekiplerimiz kent merkezi ve ilçelerde aynı özveriyle faaliyetlerine devam ediyor” dedi. Beyazgül, “Eyyübiye ilçesi Horoz Köyündeyiz Bayraklı - Horozköy - Ulucanlar - Kınalı - Yardımcı güzergâhındaki 7 kilometrelik yol Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığımız tarafından yapılmaktadır. Kendi ekibimiz, kendi malzememiz ve kendi araçlarımızla hizmet üretmeye devam ediyoruz. Bu güzergâh üzerinden yaklaşık 15 bin vatandaşımız faydalanıyor. Halkımıza hayırlı uğurlu olsun. Ekiplerimizin çalışması kent merkezinde de devam etmektedir” ifadelerine yer verdi.