Eyyübiye kırsalında yol seferberliği

Şanlıurfa'nın en büyük kırsal yerleşim alanına sahip merkez ilçesi Eyyübiye'de yıl sonuna kadar tamamlanması hedeflenen yol çalışmaları başladı.

Maliyet artışları nedeniyle iki kez ihaleye çıkıldığı halde başlanamayan kırsal mahalle yol yapımı işine bir ay önce yapılan ihalenin ardından başladıklarını ifade eden Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, “Şu anda konkasör tesislerimizi kurduk, kırsaldaki mahallelerimize ulaşmaya başladık. İhale öncesinde de belediyemiz imkanlarıyla çalışmalarımızı sürdürüyorduk. Üç yıla yakın zamandır Eyyübiye kırsalındaki yolların yüzde 80'ini bitirmiştik. Kalan yüzde yirmilik kısmını da yılsonuna kadar bitirmiş olacağız” diye konuştu.

İki mobil konkasör şantiyesi kuruldu

Eyyübiye Belediyesi'nin kırsal mahallelerdeki yol çalışmalarına stabilize malzemesi taşımak üzere iki mobil konkasör şantiyesi kuruldu. Çalışma başlatılan mahallelere yakın beş ayrı şantiye oluşturulurken, bir milyon ton stabilize malzemesi serimi için 42 damberli kamyon, 5 greyder, 5 silindir ve 5 iş makinesi ile çok sayıda işçi görev alıyor.