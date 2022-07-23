Eyyübiye Millet Bahçesi ağaçlandırması tamamlandı

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un girişimleriyle ilçeye kazandırılan, 180 bin metrekarelik alanıyla bölgenin en büyük millet bahçesinde ağaçlandırma çalışmaları tamamlandı.

Yemyeşil bir Eyyübiye vaadiyle ilçeye otuzdan fazla park ve yeşil alan kazandıran Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, millet bahçesindeki çalışmaların son durumu hakkında bilgi verirken, ilçeye kazandırılacak dört kitap otağının da ihale aşamasına geldiğini söyledi. Binlerce yetişkin ağaç ve bitkinin dikildiği Eyyübiye Millet Bahçesinde bir yandan yapılan yeşillendirme çalışmasının kök salması için yoğun çaba harcanırken, diğer yandan yapısal peyzaj ve sosyal donatı alanlarındaki inşaat çalışmaları hızla devam ediyor. İçerisine sosyal donatılar, aletli açık spor alanları, bisiklet parkuru, yürüme yolları, kamelyalar, piknik yerleri gibi çok sayıda ayrıntının bulunduğu Eyyübiye Millet Bahçesi tamamlandığında hem Eyyübiye'nin hem de bölgenin en büyük yeşil alanlarından biri olacak.