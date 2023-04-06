Eyyübiye parkları bahara hazırlanıyor

Yemyeşil Eyyübiye hedefiyle yeşil alan miktarını Başkan Mehmet Kuş'un koordinesinde iki katına çıkararak yaklaşık 1 milyon metrekareye ulaştıran Eyyübiye Belediyesi, ilçedeki tüm parklarda bahar çalışmalarını hızlandırdı.

Kış aylarında gerçekleşen yoğun kar yağışı ve 15 Mart'taki sel afetinin ardından büyük oranda tahrip olan parklarda bakım ve onarım çalışmalarına ağırlık veren Eyyübiye Belediyesi, Ramazan'dan hemen sonra büyük ilgi görmesi beklenen yeşil alanları kullanıma hazır hale getirmeyi hedefliyor. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından ilçe genelindeki parklarda oturma grupları, banklar ve piknik masaları da yine Eyyübiye Belediyesi atölyelerinde tamir edilerek kullanıma hazır hale getiriliyor. Çimleri, ağaçlandırmaları, mevsimlik bitkileri, sulama sistemleri, aydınlatması, spor, oyun ve dinlenme alanlarında yenileme, güzelleştirme, bakım ve onarım çalışmalarını Ramazan ayı sonuna kadar tamamlamayı planlayan ekipler, havaların ısınmasıyla parklara akın edecek vatandaşlara eksiksiz bir ortam sunmayı hedefliyor. Birçok mahallede devam eden park bakım ve onarım çalışmalarını memnuniyetle karşılayan vatandaşlar, şiddetli yağışlardan dolayı parklarının tahrip olmasına üzüldüklerini belirterek, parkları yeniden eski haline getirmek için büyük özveriyle çalışan Eyyübiye Belediyesi'ne teşekkür ettiler.