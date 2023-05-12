Eyyübiye parkları çiçeklerle renkleniyor

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un talimatıyla ilçedeki park ve bahçelerde hummalı bir çalışma başlatan çevre koruma ve kontrol müdürlüğü ekipleri, depremzedelerin uzun süre parklarda kalması ve sel afeti nedeniyle tahrip olan peyzajı yeniden düzenliyor.

Eyyübiye genelindeki 136 parkı, bahar ve yaz aylarında vatandaşların en güzel şekilde faydalanabileceği şekle getirmek için yapısal ve nebati peyzajı düzenleyen ekipler, parklara on binlerce mevsimlik çiçek dikimi gerçekleştiriyor. Sel felaketi nedeniyle ağaçları kırılan, yapısal ve nebati peyzajı tahrip olan 24 parkta onarım çalışmaları yürüten ekipler, tüm parkları da diktikleri çiçeklerle renklendiriyor. Parklarda mevsimlik renkli çiçeklerden çiçek tepeleri oluşturan Eyyübiye Belediyesi çalışanları, bir yandan kalıcı peyzaj bitkilerinin dikimini yaparken diğer yandan da çimlerin bakımlarını gerçekleştiriyor. Sadece Batıkent TOKİ Mahallesi'ndeki parklara 12 bin kök çiçek dikimi yapılırken, çalışmalardan memnuniyet duyan mahalle sakinleri de ilgi ve alakasından dolayı Kuş'a ve belediye çalışanlarına teşekkür ettiler.