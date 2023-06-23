Eyyübiye parklarında görsel şölen

Yeşile aşık belediye başkanı Mehmet Kuş'un, Eyyübiye ilçesindeki yeşil alan miktarını artırmak ve park alanlarını halkın en güzel şekilde istifade edebileceği hale getirmek için yaptığı çalışmalar, halk tarafından takdir edildi. Süleymanşah Mahallesi'ndeki bir parkta uygulanan su ve ışık temalı süs havuzları, parktaki diğer düzenlemelerle büyük beğeni kazandı.

Şanlıurfa merkezinin en az yeşil alanına sahip ilçesi Eyyübiye'de yeşil alan miktarını artırmak, halka nefes alacağı mekanlar oluşturmak amacıyla dört yıl içerisinde ilçeye 38 yeni park ve bölgenin en donanımlı millet bahçesini kazandıran Başkan Mehmet Kuş'un çalışmaları, memnuniyetle karşılanmaya devam ediyor. Daha önce yapımı tamamlanarak hizmete sunulan parkları, halkın taleplerine göre belediyenin kendi üretimi olan banklar ve kamelyalar ile donatan Eyyübiye Belediyesi, yeşillendirme, ağaçlandırma, sulama ve aydınlatma sistemleri tamamlanan yerlerde su ve ışık temasıyla görsel şölen sunan uygulamaları halkın beğenisine sundu.

Süleymanşah Mahallesi'ndeki parkta yapılan düzenlemeleri takdir eden vatandaşlar, Başkan Mehmet Kuş'a ve tüm emeği geçenlere teşekkür ettiler. İlçe genelindeki parkları, fiziki ve görsel kirlilikten arındırılmış, huzur ve rahatlık verecek şekilde vatandaşların istifadesine sunmak için çalışmalarını sürdüren Eyyübiye Belediyesi, bugün kapıları halka açılan Millet Bahçesi'nde de aynı hassasiyetleri göz önünde bulundurdu.