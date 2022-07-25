Eyyübiye Sera Kent'te hasat başladı

Eyyübiye Belediyesi'nin GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Şanlıurfa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde hayata geçirdiği Sera Kent Projesi'nde hasat başladı.

Eyyübiye'yi seracılık için cazibe merkezi yapmayı hedefleyen ve yatırımlar tamamlandığında 5 bin kişiye istihdam imkanı sağlayacak olan Sera Kent Projesi'nde yapımı tamamlanan seralarda, ilk ürünler hasat edilmeye başladı.

Biber ve salatalıktan oluşan ilk ürünlerin pazara sunulduğu Sera Kent'in öncelikli amacın sürdürülebilirlik olduğunu açıklayan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, toplam 17 seranın kurulacağı Eyyübiye Belediyesi Sera Kent'i özel sektör müteşebbisi gibi düşündüklerini, bu amaçla üretim ve pazarlamada realist davrandıklarını ifade etti.

Eyyübiye Belediyesi Sera Kent'in, Eyyübiye'de çok başarılı işlere imza atılabileceğini ve hayatı doğrudan değiştirebileceğini bir kez daha ispatladıklarını kaydeden Kuş, “Eyyübiye, bu proje ile çok önemli ekonomik bir adım atmış oldu. Sera Kent projemiz, ilçemizde üretim ve istihdamın gelişmesine yönelik örnek proje olarak gösterilecek. Şu anda yapılan hasattan elde edilen geliri, doğrudan buranın bütçesine ilave ediyoruz. Projemizin diğer etapları tamamlanıp, tam kapasite üretime başlandığı zaman tesisin kendi ayakları üzerinde durabildiğini göreceğiz. İnşallah bu projemiz müteşebbislere destek olacak, seracılık yatırımı yapacak müteşebbislerle tecrübelerini paylaşacaktır” diye konuştu.

Eyyübiye Belediyesi Sera Kent'inde üç adet 5 dekarlık, 10 adet 1 dekarlık ve 4 adet 250 metrekarelik olmak üzere toplam 17 sera inşa edilecek. Alternatif ürün yetiştiriciliğine yönelik demonstrasyon çalışmalarının yapılacağı seraların da kurulacağı projeden elde edilecek gelirle, yeni projelerin gerçekleştirilmesi de hedefleniyor.