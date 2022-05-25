Eyyübiye seraları açılışa gün sayıyor

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un seçim vaatleri arasında yer alan ve kısa süre önce ilk fidelerinin dikildiği Sera Kent Projesi'nde ikinci etap çalışmaları başladı. Sera kentte incelemelerde bulunan Kuş, tesisin açılış törenini Haziran ayında yapacaklarının müjdesini verdi.

Şanlıurfa'yı seracılığın merkezi yapmayı hedefleyen, istihdam ve ekonomiye önemli katkılar sunması amaçlanan Eyyübiye Belediyesi Sera Kent Projesi'nin tamamlanan ilk etabında yetiştirilen ürünleri ve sahadaki çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Mehmet Kuş, ikinci etap çalışmalarına da başladıklarını söyledi. Eyyübiye Belediyesi'nin GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Şanlıurfa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde hayata geçirilen seracılık projesinde, yatırımlar tamamlandığında toplam 5 bin kişiye istihdam sağlanacağını aktaran Kuş, “Seçildiğimiz günden bu yana Eyyübiyeli kardeşlerimize vermiş olduğumuz sözleri bir bir yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Daha önce temelini atmış olduğumuz Sera Kent Projemizin ilk etabında yetkili arkadaşlarımızla incelemelerde bulunduk. Şu anda ürünlerimizin çok sağlıklı olduğunu gördük. Peyzaj çalışmalarımız ve eksiklerimiz tamamlanıyor. Önümüzdeki ay itibariyle Eyyübiyeli kardeşlerimize sera kentimizi kazandırmış olacağız, açılışını birlikte yapacağız. İkinci etapla ilgili çalışmalarımız da hummalı şekilde devam ediyor. Birinci, ikinci, üçüncü etap derken binlere kardeşimize istihdam imkanı sağlamış, hem de ekonomiye ciddi bir katkı yapmış olacağız. Sera kentimiz şimdiden Eyyübiye'mize, Şanlıurfa'mıza, ülkemize hayırlı olsun” diye konuştu.

Toplam 17 seranın kurulacağı Eyyübiye Belediyesi Sera Kent'inde üç adet 5 dekarlık, 10 adet 1 dekarlık ve 4 adet 250 metrekarelik sera inşa edilecek. Alternatif ürün yetiştiriciliğine yönelik demonstrasyon çalışmalarının yapılacağı seraların da kurulacağı projeden elde edilecek gelirle, yeni projelerin gerçekleştirilmesi de hedefleniyor.