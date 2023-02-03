Eyyübiye Spor Kompleksine ilk harç döküldü

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un önceki ay müjdesini verdiği ve sahada incelemelerde bulunduğu dev spor kompleksi inşaatına ilk harç döküldü. Kapalı tribünlü çim sahasının da yer alacağı proje, profesyonel sportif faaliyetlerin yapılmasına imkan sağlayacak.

Şanlıurfa'nın 19,6 yaş ortalamasıyla en genç nüfusunu barındıran merkez ilçe Eyyübiye'de, gençliğe yönelik eğitim ve spor tesisleri yatırımlarına devam eden Eyyübiye Belediyesi, Büyükhan Mahallesi'nde yapımı planlanan spor kompleksine ilk harcı döktü. Eyyübiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nce yapımına başlanan tesiste, ilk etapta kapalı tribünlü profesyonel nitelikte bir futbol sahası ve sahaya ait donatılar inşa edilecek. İlerleyen etaplarda farklı sportif alanların oluşturulacağı yatırım, ilçenin dört bir yanına yapılan spor tesisleriyle birlikte Eyyübiye gençliğine hizmet verecek. Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, ilçede yaşayan gençlerin eğitim ve sporda başarılı olmaları amacıyla daha önce yarı olimpik yüzme havuzu, 22 halı saha, bir gençlik merkezi, iki sınav hazırlık merkezi yatırımına imza atmıştı. Bütçesinin büyük bir kısmını eğitim ve spor yatırımlarına ayıran Eyyübiye Belediyesi'nin dört yeni eğitim otağı inşaatı devam ederken, iki yeni sınav hazırlık merkezi daha kurması planlanıyor.