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Eyyübiye ve kırsalında yol çalışması devam ediyor

Eyyübiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, merkez ve kırsal mahallelerde yol yapım çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.


Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un talimatlarıyla ilçe genelinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Vatandaşların daha rahat koşullarda yaşamlarını idame ettirebilmeleri için ilk günden itibaren kolları sıvayan ekipler, belirlenen program dahilinde gece gündüz demeden çalışma yürütüyor. Merkezde kilitli parke taşı döşeme, bakım ve onarım ile yeni yol ağı oluşturma kırsalda ise stabilize yol yapımını sürdüren ekipler, 5 ayrı şantiye ile vatandaşa hizmet ediyor. Ekipler çalışma yürüttüğü Banarlı kırsal mahalle Muhtarı İsa Yeşilay ve mahalle sakinleri çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirip, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'a teşekkür etti.


Mahalle içi yol yapım çalışmalarından dolayı mutlu olduklarını belirten Mahalle Muhtarı İsa Yeşilay ile mahalle sakinleri, "Allah Başkanımız Mehmet Kuş'tan razı olsun. Yollarımız bir bir yapılıyor. Başkanımız ve Eyyübiye Belediyesine teşekkür ederiz. Çalışmalarından çok çok memnunuz” diye konuştu.

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