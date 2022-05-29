Eyyübiye yarı olimpik yüzme havuzu açılıyor

Çok büyük genç nüfusu ve sıcak havasıyla özellikle gençlerin yaz aylarında ihtiyaç duyduğu yüzme havuzu talebini yerine getiren Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Muradiye Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Eyyüp Cenap Gülpınar Yüzme Havuzunda incelemelerde bulundu. Toplam bin 200 metrekare kapalı alana sahip yarı olimpik yüzme havuzundaki tefrişat çalışmalarını inceleyen Başkan Kuş, “Seçildiğimiz günden bu yana Eyyübiyeli kardeşlerimize, Şanlıurfalı hemşehrilerimize vermiş olduğumuz sözleri bir bir yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Gençlerimize, evlatlarımıza yarı olimpik yüzme havuzu sözümüz vardı. Geçen yıl temelini atmıştık. Şu anda tamamlanmak üzere. Teknik ekibimizle incelemelerde bulunduk, yüzde 99 bitirmiş durumdayız. İnşallah önümüzdeki ay içerisinde değerli kardeşlerimizle birlikte açılışını gerçekleştireceğiz. Şimdiden gençlerimize, evlatlarımıza yarı olimpik yüzme havuzumuz hayırlı olsun. Eyyübiye her şeye değer, yüzme havuzumuz da Eyyübiye'ye bir değer” diye konuştu.

Eyyübiye Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Spor Toto Teşkilatı işbirliğinde yapımı gerçekleştirilen yarı olimpik yüzme havuzu, Muradiye Mahallesinde yer alıyor. Tesiste, yarı olimpik steril havuz, soyunma odaları, duş, bekleme salonu gibi müştemilatlar bulunuyor. Engelli vatandaşların da kullanımına uygun inşa edilen havuz, Haziran ayında Eyyübiye ve Şanlıurfa'nın hizmetine sunulacak.