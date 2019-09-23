Eyyübiye'de 20 bin metrekarelik yeşil alan projesi

Etabını kapsayan 20 bin metrekarelik alanda ağaç dikim ve yeşil alan çalışmalarına devam ediyor.

Türkiye'nin en büyük yeşil alan projelerinden biri olan GAP Vadisi ile Şanlıurfa'ya yeşil alan kazandıran büyükşehir belediyesi, uygulamalarını tüm il genelinde sürdürüyor. Merkez ve ilçelerde mesire alanları ve parklar yapmaya devam eden büyükşehir belediyesi, Eyyübiye ilçesinde yapımına devam ettiği Osmanlı Mesire alanı 4.etabında 20 bin metrekare üzerinde ağaç dikim, yeşil alan ve peyzaj çalışmalarını hızlandırarak parkı en kısa sürede vatandaşın hizmetine sunmayı hedefliyor.