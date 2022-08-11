Eyyübiye'de açık hava sineması

Şanlıurfa Eyyübiye Belediyesi'nin organize ettiği Açık Hava Sinema Günleri, Batıkent Mahallesi TOKİ konutları civarındaki parkta başladı.

Etkinliğe Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Belediye Başkan Yardımcıları, AK Parti Eyyübiye İlçe Başkanı Mehmet Moğal, belediye meclis üyeleri ile vatandaşlar katıldı. Sinema günleri etkinliğinde Batıkent TOKİ sakinleriyle buluşan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, mahalleye gençlerin ders çalışması için etüt merkezi niteliğinde kitap otağı, tenis kortu, fitness salonu ve yarı olimpik yüzme havuzu müjdesi verdi.

Vatandaşlarla sohbetinde, Batıkent Mahallesi sakinlerine müjdeler veren Başkan Kuş, pandemi nedeniyle ara verdikleri bu tür etkinlikleri ardık daha sık gerçekleştireceklerini ve Eyyübiyelilerle buluşmaya devam edeceklerini söyledi.

Başkan Kuş, “Evlatlarımız bizden kitap otağı talebinde bulunmuşlardı. Profesyoneller eşliğinde burada eğitim almak istediklerini ifade etmişlerdi. İnşallah önümüzdeki haftalarda ihalesini gerçekleştirecek ve evlatlarımıza etüt merkezi niteliğinde aile otağı kazandırmış olacağız. “Eyyübiye'de yüzme havuzu yoktu. Geçen hafta bir yüzme havuzumuzu açtık. Batıkent TOKİ'de yer arayışındayız. Buradaki yerimizi de belirleyince, inşallah Batıkent TOKİ'ye de yarı olimpik yüzme havuzu kazandıracağız” diye konuştu.

Başkan Kuş'un Batıkent TOKİ sakinlerine verdiği müjdeler büyük sevinçle karşılandı. Büyük bir ilgiyle izlenen filmin ardından mahalle sakinleriyle bir araya gelen Kuş, halkın taleplerini dinleyerek sohbet etti.

Naim Süleymanoğlu ilgiyle izlendi

Vatandaşlara patlamış mısır ve gazoz ikramının yapıldığı Eyyübiye Belediyesi Açık Hava Sinema Günleri etkinliği, Eyyübiye Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından hazırlanan tanıtım filmi gösterimi ile başladı. Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un göreve başlamasından bu yana yapılan hizmetlerin anlatıldığı videonun ardından, dünya halter tarihinin en iyi sporcusu unvanına sahip Naim Süleymanoğlu'nun hayatını konu edinen Cep Herkülü Naim adlı sinema filmi gösterime girdi. Bulgaristan asıllı Türk vatandaşı Naim Süleymanoğlu, halterde üç kez olimpiyat altın madalyası, yedi kez dünya şampiyonluğu ve altı kez Avrupa Şampiyonluğu ve 46 kez dünya rekoru kırarak, dünya halter tarihinin en iyi sporcusu olmuştu. Cep Herkülü namıyla anılan Naim Süleymanoğlu, 23 Ocak 1967'de Bulgaristan'da doğmuş, 18 Kasım 2017'de İstanbul'da vefat etmişti.