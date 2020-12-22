Eyyübiye'de araç garaj parkı çalışmaları

Eyyübiye'de 55 dönümlük alanda başlatılan araç garaj parkının yapım çalışmaları devam ediyor.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, tahsisi önceden yapılan 55 dönümlük alanda başlayan araç garaj parkı yapım çalışmalarını yerinde inceledi. Alanda sürdürülen çalışmaları Başkan Yardımcısı Abdullah Toprak ve ilgililerle birlikte inceleyen Kuş, çalışmaların ivme kazanması için ilgili birime talimat verdi. Araç garaj parkı ile de tasarruf sağlamayı amaçladıklarını belirten Kuş, “Şuanda tahsisini almış olduğumuz 55 dönüm üzerinde inşaatımıza başladık. İnşallah kısa bir süre içerisinde gerek Fen İşleri, Park ve Bahçeler, Atölyemiz ve temizlik işlerimizi tek çatı altında toplayıp hem ciddi tasarruf sağlamış olacağız hem de denetim mekanizmasını sağlamış olacağız” ifadelerini kullandı.