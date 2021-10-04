Eyyübiye'de asfalt atağı devam ediyor

Eyyübiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler üst yapı hizmetleri kapsamında ilçe genelinde yürüttüğü asfalt çalışmalarını Huzur sokakta devam ettirdi. Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un talimatlarıyla asfalt serim çalışmalarını sürdüren ekipler, 15 Temmuz Mahallesine bağlı Huzur Sokakta da asfalt çalışmalarına devam ediyor. Trafik yoğunluğunun fazla olduğu ara cadde olan bölgede alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından çalışmaya başlayan ekipler, bölgede asfalt serim çalışmalarıyla uzun ömürlü yollar yapıyor. Çalışmaları inceleyen Eyyübiye Kuş, kısa sürede tamamlanıp, işlek olan ara caddenin yeni haliyle bölge sakinlerinin hizmetine sunulacağını belirtti.